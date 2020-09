Kellyn (Les Princes de l'amour 8) et Bastien Grimal en couple ? Ils sèment le doute

"Je ne veux plus qu'on me parle d'Anthony Alcaraz"

En tout cas, la page Anthony Alcaraz est bel et bien tournée pour Kellyn, comme elle l'a confié en story sur Instagram : "Il n'y a plus d'Alcaraz. Ca fait 5 mois qu'on n'est plus ensemble, il faut passer à autre chose les gars. Je dois aussi refaire ma vie, je dois aussi avoir la liberté de traîner avec qui j'ai envie de traîner. Vous êtes bizarres. En tout cas, que je sois en couple ou non, ça ne regarde que moi, je ne veux plus qu'on me parle d'Anthony Alcaraz. Je ne veux plus qu'on m'assimile à cette personne. Lui prend un malin plaisir à parler de moi pour le buzz."