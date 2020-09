Kellyn (Les Princes et les princesses de l'amour 4) et Bastien Grimal : déjà une coucherie en off ?

Le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) a commencé il y a seulement une semaine dans le sud de la France (à Marseille) et il se serait déjà passé beaucoup de choses à en croire les rumeurs. D'abord concernant Alix. Alors que certains affirmaient que l'ex de Benjamin Samat avait déjà quitté le programme n'ayant "plus la force de se mettre en couple et de découvrir de nouvelles personnes", elle a prouvé qu'elle faisait toujours bel et bien partie de l'aventure. Accusée d'être en froid avec 2 autres princesses, Beverly et Kellyn, et d'avoir été mise en isolement après une bagarre, la pote de Maeva Ghennam a pris la parole pour démentir.

2 candidats des Princes et les princesses de l'amour 4 auraient couché ensemble

Ensuite, concernant Kellyn et Bastien Grimal (alias Bastos). Selon le compte Instagram @wassim.tv, l'ex d'Anthony Alcaraz et l'ex de Mélanie Dedigama auraient déjà couché ensemble en off ! Une histoire qui n'aurait pas duré puisque, selon les rumeurs, Kellyn aurait été éliminée de l'aventure... Ce n'est pas tout : Hilona, qui participe à l'émission avec son chéri Julien Bert pour conseiller les célibataires, a dû se rendre aux urgences après s'être arrachée un ongle. C'est mouvementé cette saison !