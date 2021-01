Bastos (Les Princes) en couple avec Kellyn après l'émission : il dévoile l'après tournage

Bastos et Kellyn dévoilent ce qu'ils ont fait après Les Princes et les Princesses de l'amour 4

Dans l'épisode Les Princes de l'amour 8 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 4 diffusé ce lundi 18 janvier 2021 sur W9, c'était le tout dernier épisode avec Bastos et Kellyn. Bastien Grimal a quitté l'aventure, laissant Mujdat attristé et Sara en larmes. Il a en effet préféré passer la nuit avec Kellyn après leur confrontation, malgré le gros clash qu'ils avaient eu au petit-déjeuner, où Bastos avait révélé avoir couché en off avec Kellyn. C'est donc ensemble et en couple, pour se donner une seconde chance, qu'ils sont partis du tournage pour de bon. Mais que s'est-il passé peur eux après leur départ ? Le YouTubeur a posté une vidéo YouTube intitulée "Van date avec Kellyn (suite des Princes)" sur sa chaîne. Il y montre ce qu'ils ont fait après l'émission.

Bastos with love et Kellyn Sun se retrouvent après Les Princes et les Princesses de l'amour 4, dans le van de l'amoureux de la nature. Sauf que cette fois-ci, il va mixer son monde avec celui de Kellyn, et ils ont donc pris la direction de Monaco. Là-bas, Bastos a même avoué : "Je viens de rencontrer la maman de Kellyn Sun". "En général les mamans m'adorent" a-t-il précisé, Kellyn ajoutant : "Et pas que les mamans".

En plus de leur complicité flagrante et le fait qu'il ai déjà rencontré la mère de Kellyn, Bastos et Kellyn s'embrassent enfin face caméra (on a vu un seul baiser entre eux à la toute fin de l'épisode des Princes de l'amour 8). Juste après le bisou, il balance avec humour : "On est à peine arrivés à Monaco et j'ai déjà pécho", "pas besoin d'activités, pas besoin d'apéro, pas besoin de dîner".

"Je suis ton amoureuse" : ils se montrent en couple

Après Monaco, c'est à Paris, chez Bastos, que partent les tourtereaux. Un long voyage en van date pour le couple. Bastos fait même découvrir à Kellyn les joies des aires d'autoroute... pour se laver. "From Monaco to the douches publiques" ironise-t-il. Puis il invite sa princesse au Burger King pour leur premier date en dehors de la villa.

Et après, forcément, c'est ensemble qu'ils dorment. "C'est le premier van date où je dors en bas" avoue Bastos, ce à quoi Kellyn répond : "C'est normal", "je suis ton amoureuse". Des mots doux qui se finissent par un nouveau baiser face caméra. Ils terminent ensuite la vidéo arrivés chez Bastos, à Paris. Preuve que leur amour c'était du sérieux. Bon alors depuis, ils se sont séparés. Une rupture définitive selon Kellyn. Mais au moins, on aura pu voir à quoi ressemblait leur relation en dehors des Princes de l'amour 8.