Bastos (Les Princes) balance sur sa confrontation avec Kellyn : "C'est un sacré coup monté"

Kellyn et Bastos continuent de faire parler d'eux dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ! Alors que Bastien Grimal galère toujours autant avec ses prétendantes, qui partent toutes, Kellyn est revenue dans l'émission de W9 pour balancer des révélations fracassantes comme le fait que l'influenceur a continué de lui envoyer des messages après son départ. Bastos s'est alors retrouvé confronté à son ex sans s'y attendre. Résultat ? Ils se sont réconciliés et ont passé la nuit ensemble.

Bastos dénoncé par Kellyn, il s'explique

On sait déjà que les deux candidats se sont mis en couple après le tournage des Princes de l'amour 8 et que leur relation n'a duré qu'un mois. Aujourd'hui, Bastien revient sur sa confrontation avec Kellyn dans l'émission de W9 dans une nouvelle vidéo YouTube : "C'est un sacré coup monté. Je ne sais pas de qu'il vient, mais j'aimerais bien savoir", balance-t-il avant d'ajouter : "Le premier dimanche après que Kellyn soit partie, je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle allait bien (...) Elle me répond à peine, du coup, je laisse mon portable et je ne lui parle plus."

Il balance ensuite : "Le week-end d'après, je laisse mon téléphone, je ne regarde pas mes DM parce que je n'ai pas envie de penser à ce qu'il se passe dehors. Je suis vraiment nickel, irréprochable. J'éteins mon portable, basta. Le week-end d'après, il y avait Alex, qui est aussi un pote de Kellyn. J'aimerais bien savoir si quelqu'un lui a dit de le faire, si Kellyn, la prod ou l'agence lui a dit de le faire, mais il vient me voir et me dit 'écoute, Kellyn est là, à côté de l'agence. Elle aimerait bien discuter avec toi. Comme elle ne peut pas te parler, elle essaie de rentrer en contact avec toi, mais elle n'y arrive pas'."

"Je me suis fait avoir"

La suite ? "C'est une fille avec qui j'ai partagé un moment, je n'allais pas lui refuser de discuter et de s'expliquer et qu'est-ce que je m'en fiche que je n'ai pas le droit de le faire. Je fais ce que je veux (...) Du coup, j'organise une petite rencontre avec Kellyn au van et là bizarrement, plus de réponse à part 'je ne peux pas'. Mais je crois qu'elle savait que j'allais lui envoyer un message. Elle a eu ce qu'elle voulait. Les amis, je suis tombé dans un coup monté. On a essayé de me faire un coup monté pour que j'envoie des messages à Kellyn (...) Je me suis fait avoir", explique Bastos avant de confier que Kellyn et lui se revoient en tant qu'amis aujourd'hui.