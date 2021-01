Kellyn (Les Princes) de retour pour balancer des "révélations fracassantes" ! (EXCLU VIDEO)

Après plusieurs semaines d'aventure mouvementée, W9 a dévoilé le nouveau pré-générique des Princes et les princesses de l'amour 4 dans lequel on peut voir les retrouvailles entre Khloé et Andrew, l'arrivée de Marvin Anthony (Les Marseillais VS Le reste du monde 5), Simon Castaldi et Julia Morgante ou encore... le retour de Kellyn ! Eliminée suite à la révélation de sa relation secrète avec Bastos, la candidate a décidé de revenir pour régler ses comptes.

Kellyn is back dans Les Princes et les princesses de l'amour 4

Pour vous donner un petit avant-goût, PRBK vous dévoile un extrait exclu du prochain épisode des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), à découvrir dans notre diaporama. On peut y découvrir Kellyn revenir à l'Agence sur mesure pour retrouver Magali Berdah, Aïssa et Julien Bert : "Aujourd'hui, on a fait venir Kellyn tout simplement parce qu'elle a des révélations fracassantes. Je suis choquée", explique la directrice de Shauna Events.

Ce retournement de situation s'est mis en place lorsque l'ex d'Anthony Alcaraz a "reçu des messages" troublants : "Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas." Quelle bombe va lâcher Kellyn ? Qu'a-t-elle appris ? Les confidences chocs concernent-elles son ex, Bastos (ou Bastien Grimal), jugé irrespectueux avec Jonathan ? Affaire à suivre !