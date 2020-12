Bastien (Les Princes) révèle avoir couché avec Kellyn en off : il s'explique après leur gros clash

L'ambiance est clairement tendue dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 sur W9. Alors que Kellyn a avoué son crush pour Bastos aux autres candidats, elle ne s'attendait pas à ce qu'il balance ensuite leur petit secret bien gardé. Lequel ? Leurs relations sexuelles avant d'entrer dans l'aventure, à l'hôtel, et pendant. Se sentant trahie, l'ex d'Anthony Alcaraz a pété un énorme plomb : "va n*quer ta mère", "p*te", "ferme ta g*eule", beaucoup de noms d'oiseaux ont volé.

Bastos revient sur sa relation en off avec Kellyn

En tout cas, cette séquence s'annonce déjà culte. Bastien Grimal a d'ailleurs décidé d'y réagir dans une nouvelle vidéo YouTube avec son père : "On a direct eu un feeling. Je ne voulais pas, j'ai essayé de résister parce que je savais que ce n'était pas autorisé. On l'a fait. On a eu une petite relation et quand on est rentré, on s'est demandé ce qu'on allait faire. On a décidé d'attendre un peu et la tentation était trop forte et on a continué à se retrouver dans l'émission."

L'ex-candidat de Secret Story 10 explique ensuite : "C'était un peu un fardeau parce que je n'étais pas trop intéressé par les autres filles et en plus, avec l'histoire de Kellyn qui s'est énervée contre mec parce que, soi-disant, il avait une copine à l'extérieur. Du coup, tous ces trucs-là ont fait que je me suis détaché de Kellyn (...) Il fallait que je dise la vérité, sinon, ce n'était pas possible que je fasse une vraie aventure." Vous voulez savoir comment l'histoire se termine ? Bastos et Kellyn se sont finalement mis en couple après Les Princes et les princesses de l'amour 4, mais ont rompu un mois après...