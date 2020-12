Kellyn (Les Princes de l'amour 8) taclée par son ex Anthony Alcaraz : sa réponse cash

Si vous espériez voir Kellyn et Anthony Alcaraz se remettre en couple, c'est complètement raté... Le tournage de 10 couples parfaits 4 leur a été fatal puisqu'ils se sont séparés suite à l'aventure. Depuis, la candidate a participé aux Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) et a commencé une histoire avec Bastien Grimal... qui n'a duré que le temps de quelques semaines. Un rapprochement passé que les téléspectateurs sont en train de découvrir sur W9.

Anthony Alcaraz clashe fort Kellyn

Parmi eux, Anthony Alcaraz ! L'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 3 n'a pas manqué de réagir à la séquence où Kellyn avoue à tout le monde son crush pour Bastien Grimal dans Les Princes de l'amour 8 : "Ça me rappelle quelque chose ! Chaque saison, c'est la même ! Et ps : arrête de parler sur moi en live sorcière", a-t-il balancé en story sur Instagram.

Le pote de Sebydaddy s'est ensuite adressé à son ex-petite amie directement : "Tu es dégun. J'en ai rien à faire de toi, je vais rester poli. Trace ta route avec tes amis à Dubaï qui te paient des choses, mais ne commence pas à me chercher. Quand tu parles de moi en live, attends toi à avoir un revers (...) C'était le même schéma l'année précédente. On t'a grillée, tu es grillée (...) Tu pues la m*rde, tu es bidon."

"Arrête de parler de moi"

Face aux attaques d'Anthony Alcaraz, Kellyn a pris la parole sur Instagram : "On me dérange pour une histoire de débile. Mon ex qui parle encore de moi, qui m'insulte à moitié. Ça fait 8 mois qu'on n'est plus ensemble. J'ai refait ma vie depuis, je suis très bien comme ça. Et ne dit surtout pas qu'on me paie quoique ce soit à Dubaï, si tu savais ce qu'il se passe. Je gagne mon argent chéri, je paie mes trucs et même les trucs des autres. Ce n'est pas moi qui demande de l'argent aux autres. Juste, fais ta vie (...) Arrête de parler de moi !"