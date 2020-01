Les Princes et les princesses de l'amour 3 : arrivées, prétendants connus... les nouvelles images

Depuis le début des Princes et les princesses de l'amour 3, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer... Et alors que Nicolas, Julien Bert, Hilona et Sephora n'ont pas encore trouvé l'amour et que Julien Guirado est en plein doutes avec Marine, Milla Jasmine, elle, s'est fiancée à Mujdat tandis que Lysa-Rose est repartie avec son ex Nicolas, avec qui elle n'est plus en couple aujourd'hui. De son côté, Laura Lempika a dû affronter Nikola Lozina, mais a décidé de quitter l'aventure seule. Que va-t-il se passer dans la suite de l'émission de W9 ?

L'arrivée de Melanight et Anthony Alcaraz

La chaîne nous donne un petit avant-goût avec le nouveau pré-générique dans lequel on y découvre l'arrivée de nouveaux princes et princesses que vous connaissez certainement. Qui sont-ils ? Melanight, Anthony Alcaraz, Anthony Lyricos et Dita (Les Marseillais VS Le reste du monde 4). Ces célibataires sont fins prêts à trouver chaussure à leur pied, mais tout au long de leur expérience, ils vont devoir prouver leur sincérité pour éviter l'élimination lors de la cérémonie des trônes. Ils sont ainsi en "concurrence" avec les autres candidats Hilona, Sephora, Julien Bert, Julien Guirado et Nicolas.