Les Princes de l'amour 8 : retour de Kellyn, nouvelles arrivées, départs... le nouveau pré-générique

Le début d'aventure des Princes et les princesses de l'amour 4 n'a pas été de tout repos entre la révélation du secret de Kellyn et Bastos, le départ précipité d'Alexis et celui de Marc, le retour de Sara après l'élimination de Kellyn, ou encore le gros coup de gueule d'Alix contre l'agence sur mesure. Eh bien, la suite de l'émission de W9 s'annonce encore plus mouvementée, comme on peut le voir avec le nouveau pré-générique. Alors, que vous réservent les prochains épisodes des Princes de l'amour 8 ?

Bastos VS Kellyn

Quelques semaines après son départ, Kellyn s'apprête à faire son retour dans le programme de romance pour confronter Bastos et régler une nouvelle fois ses comptes avec lui, mais tout ne va pas se passer super bien. Face à son ex, Bastien Grimal sera assez tendu : "T'es vraiment une menteuse. Tu n'es pas une fille bien, c'est tout", lui balance-t-il cash dans le pré-générique. Quelle sera la suite ? Bastos repartira-t-il avec Kellyn ? Il y a des chances puisque les deux candidats se sont mis en couple après l'aventure. Spoiler : ils se sont séparés un mois après seulement.

Les retrouvailles de Khloé et Andrew

Après sa participation aux Princes et les princesses de l'amour 2, Khloé s'est mise en couple avec Andrew, l'ancien prétendant de Fidji Ruiz dans la même saison, mais leur relation n'a malheureusement pas duré. La candidate a donc décidé de participer aux Princes et les princesses de l'amour 4 sur W9 pour tourner la page... sauf que son aventure ne va pas du tout se passer comme elle l'imaginait.

Elle prendra un nouveau tournant lorsque son ex débarquera pour la reconquérir. Et si vous voulez connaître la fin en avance, sachez que Andrew et Khloé se sont remis en couple : "2020 est maintenant derrière nous, j'ai fait des erreurs, pris de mauvaises décisions et eu beaucoup de regrets. Mon avenir, c'est à ses côtés, je me sens vivante et heureuse, et je vous souhaite à tous de ressentir ce bonheur", a posté l'ancienne prétendante d'Anthony Matéo.