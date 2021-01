Beverly (Les Princes et les princesses de l'amour 4) et Noah toujours en couple ? On a la réponse

Bientôt le mariage ?

Beverly et Noah ont même emménagé rapidement ensemble après Les Princes de l'amour 8. Et la prochaine étape, c'est le mariage ? Oui, mais pas tout de suite : "Je lui demande parfois : 'Tu aimerais bien toi te marier plus tard ?'. Là de toute façon, si on venait à se marier. Enfin, je ne pense pas que ça sera de suite parce que je ne vais pas le presser non plus. J'attendrai que le corona passe. Après, je ne veux pas non plus un mariage luxueux, avec 120 personnes ou quoi? Je veux un beau mariage parce que pour moi, ça sera le seul et unique. En tout cas, j'espère" a confié la jolie blonde à Gossip Room. C'est beau l'amour !