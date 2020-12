Marc (Les Princes) : son départ mis en scène par Kellyn et Mujdat ? Bastos balance des vidéos du off

Alors que Marc pensait son secret bien gardé dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, il a finalement été révélé au grand jour, malgré lui, à cause ou grâce au babyphone installé dans la chambre des prétendants par Kellyn et Beverly. En pleine nuit, l'ex d'Anthony Alcaraz a surpris une conversation entre Marc et d'autres garçons, lors de laquelle il a avoué être déjà en couple à l'extérieur. Choquée par cette révélation, Kellyn a réglé ses comptes avec lui dès le lendemain matin et lui a ensuite demandé de partir.

Bastien Grimal balance ce qu'on n'a pas vu à la télé dans Les Princes et les princesses de l'amour 4

Sauf qu'elle aurait en réalité préparé son coup. Dans une nouvelle vidéo YouTube, Bastien Grimal a décidé de faire ce que personne n'a jamais fait avant : balancer des vidéos tournées en cachette en off (en dehors du temps de tournage des Princes de l'amour 8). Sur l'une des séquences, on peut découvrir Kellyn et Mujdat Saglam en train de discuter d'une stratégie pour évincer Marc au bon moment : on dirait bien qu'il y a de la mise en scène dans l'air...

"Je ne veux même pas que tu lui parles avant demain. Il ne faut pas que tu le pètes demain matin, tu le pètes demain soir parce que mardi, il y a les éliminations. Il ne faut pas pas que ce soit trop tôt", confie l'ex de Milla Jasmine avant que Kellyn ajoute : "il va croire qu'on le protège et qu'on n'en parle pas alors qu'en fait..." Un moment pas vu à la télé sur W9, comme celui où Mujdat Saglam réconforte Marc alors que dans son dos, il organise un plan pour tout "exploser" ! Si vous voulez mater d'autres vidéos des coulisses, direction notre diaporama !