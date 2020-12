Mujdat (Les Princes) en a marre d'être appelé "le mec à Milla" et "l'ex à Milla", il s'explique !

"Je suis Mujdat Saglam avant tout"

Un an après, la séquence de l'arrivée de Mujdat Saglam dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4 est encore culte ! On entend encore résonner "y a le mec à Milla" de Julien Tanti dans nos têtes. Aujourd'hui, les choses ont bien changé puisque Milla Jasmine et Mujdat sont séparés : l'entrepreneur est donc devenu "l'ex à Milla". Une étiquette qu'il n'apprécie plus vraiment : "Ça m'a longtemps collé à la peau en devenant une partie de mon identité", explique-t-il à Télé Loisirs.

Le candidat des Princes et les princesses de l'amour 4 confie ensuite : "J'en avais marre de cette casquette du "mec à Milla" parce que je suis Mujdat Saglam avant tout et pas "l'ex de" ou "le mec de"... Dans les Princes, j'ai justement pu m'exprimer et montrer qui je suis réellement." Mujdat Saglam a d'ailleurs rencontré sa nouvelle petite amie Feliccia grâce à l'émission de W9.

"Ma tête a été affichée"

En tout cas, l'influenceur ne s'attendait pas du tout à créer un aussi gros buzz, mais il reconnaît en avoir profité : "Quand il y a eu le buzz 'Y a le mec à Milla', je suis arrivé dans Les Marseillais VS le Reste du Monde 4 sans imaginer que ça allait faire autant de bruit. J'étais juste venu dire à mon ex : 'Arrête, tu me trompes, t'es en train de m'afficher !' J'étais vraiment un homme blessé, je voulais donc la voir en tête-à-tête. Je n'avais pas les codes de la télé, je ne savais pas comment ça allait se passer (...) Puis avec ce buzz, qui a été monumental parce que c'est l'un des plus gros buzz de la télé-réalité, ma tête a été affichée (...) Cette notoriété s'est donc mise en place et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire de la télé !"