Bastos (Les Princes) jugé "odieux" et "irrespectueux" avec Jonathan : il balance puis s'excuse

Bastos présente ses excuses

Après la diffusion de l'épisode des Princes et les princesses de l'amour 4 où Bastos débarque dans le van face à Jonathan et Neysa, l'ex-candidat de Secret Story 10 a une nouvelle fois pris la parole pour réagir aux insultes qu'il reçoit et pour s'excuser : "Je n'aurais pas du réagir comme cela et je m'en excuse. J'ai revu les images et c'est nul. Ça donne un vieux comportement éclaté. Je ne suis pas la prod', ce n'était pas à moi de faire ça, de faire la justice. Je ne suis pas fier de moi. J'étais sous pression avec les choses qui se passaient dans la maison, avec ce qu'il s'était passé avec Kellyn... J'en peux plus là. C'est dur en tout cas, croyez bien que j'en paie le prix."