Bastos (Les Princes) débarque pendant l'élimination de Neysa, malaise pour Jonathan (EXCLU VIDEO)

Après sa courte aventure avec Kellyn, éliminée des Princes et les princesses de l'amour 4 depuis, Bastien Grimal se retrouve solo sans aucune prétendante et, comme il galère, il fait du repérage auprès des autres filles venues pour Mujdat Saglam et Jonathan. Le pote de Darko a d'ailleurs craqué pour Virgine, mais a décidé de ne pas la récupérer pour la suite de l'aventure. Maintenant, il se rapproche de plus en plus de Neysa, la prétendante de Jonathan, sans aucune gêne...

Quand Bastos débarque pendant l'élimination de Neysa...

Bastos espère même que la jolie blonde ne soit pas éliminée, pour continuer à flirter avec elle au calme, sauf qu'il a oublié que le choix revient à Jonathan et le prince ne vas pas garder une prétendante qui ne s'intéresse pas à lui.

C'est effectivement le cas puisque dans un extrait exclu du prochain épisode des Princes de l'amour 8, sur W9, on découvre que Jonathan décide de faire partir Neysa. Une décision logique, mais par pour Bastos qui débarque en plein pendant l'élimination : "Regardez qui est là en train de protéger son égo", balance-t-il. Gros malaise pour Jonathan à ce moment-là ! Que va-t-il se passer ensuite ? L'ex de Kellyn récupérera-t-il Neysa ? Affaire à suivre !