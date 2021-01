Kellyn (Les Princes) peut-elle se remettre en couple avec Bastos ? Sa réponse cash

Alors que Bastos pensait continuer son aventure tranquillement, son ex Kellyn a fait son grand retour dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 après avoir balancé à Magali Berdah les messages que lui a envoyés le candidat en off. Des messages qui ont totalement remis en question la sincérité de Bastien Grimal. Quelque chose nous dit qu'il ne va plus rester très longtemps dans l'émission de W9.

Kellyn et Bastos de nouveau en couple ?

En tout cas, on connaît déjà la suite puisque Kellyn et Bastos se sont remis en couple à l'extérieur du show. Ils ont d'ailleurs officialisé leur relation avant la diffusion des Princes et les princesses de l'amour 4, mais... ont annoncé leur rupture un mois plus tard. Eh oui, comme dans l'aventure, ça n'a pas fonctionné entre Kellyn et Bastos.

Certains internautes se demandent quand même si l'ex d'Anthony Alcaraz pourrait-elle donner encore une seconde chance au pote de Darko : "On a beaucoup de points communs, j'aime bien passer du temps avec Bastos, mais il y a eu des raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Aujourd'hui, je suis super contente qu'on soit amis et j'aime bien notre relation comme ça, donc non", a-t-elle répondu en story sur Instagram. Une réponse qui a le mérite d'être claire ! Tout ce qu'il s'est passé entre Kellyn et Bastos dans Les Princes de l'amour 8 sur W9 appartient donc bien au passé.