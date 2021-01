Marvin (Les Princes) balance sur Isabeau : "Elle m'a mis en porte-à-faux avec la production"

Arrivé récemment dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, Marvin Anthony a rapidement eu un léger coup de coeur pour sa première prétendante, Isabeau, mais son côté séducteur est très vite ressorti lorsque sa deuxième prétendante a intégré l'aventure. Pour preuve, il n'a pas résisté à l'envie d'embrasser Marie, vue dans Secret Story 11, malgré sa forte attirance pour Isabeau, mais Marvin a finalement décidé d'éliminer l'ex-meilleure pote de Laura Lempika. Une décision qui a provoqué pas mal de réactions de la part des candidats, surtout Mathieu, mais aussi de certains internautes.

"De base, je voulais éliminer Isabeau"

Face aux nombreux messages sur les réseaux sociaux, l'ex-participant aux Marseillais VS Le reste du monde 5 est revenu sur son choix... avec une révélation étonnante : "De base, je voulais éliminer Isabeau parce qu'elle m'a mis en porte-à-faux avec la production pour des histoires à dormir debout. Elle a dit à la prod que je lui avais fait du chantage pour avoir un bisou. Je ne rentrerai pas dans les détails (...) Je me suis excusé pour des blagues qui ont pu lui faire peur. Je me suis excusé pour la prod en vrai, mais je voulais la faire partir."

Marvin Anthony a ensuite confié : "Je me suis beaucoup rapproché de Marie, on s'est rapproché de ouf, mais le problème, c'est que c'était seulement physique. On s'entendait hyper bien, mais je ne me voyais pas aller plus loin avec cette fille-là. Pour Isabeau, c'était le contraire. Elle me plaisait moins physiquement, mais intellectuellement, on était sur la même longueur d'ondes. C'est ce qui a fait la différence. Après, ce choix était dur parce que j'étais attaché à Marie."

"J'étais attaché à elle malgré tout"

L'aventure des Princes et les princesses de l'amour 4 a quand même été compliquée entre Isabeau, accusée d'être déjà en couple sur le tournage, et celui qui a failli sortir avec Maëva Ghennam : "A cause de tous les antécédents avec Isabeau, je n'ai jamais eu confiance en cette fille (...) J'étais attaché à elle malgré tout, même si elle m'a planté un couteau dans le dos. J'ai toujours eu une petite rancoeur envers Isabeau par rapport à ce qu'il s'est passé en off, mais je l'ai gardée parce que c'est celle avec qui je me voyais aller plus loin. Je n'avais pas envie de la laisser partir. Notre relation était forte."