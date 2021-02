Les Marseillais à Dubaï : couples, clashs, bébé, retrouvailles... les premières images dévoilées

Après Les Princes et les princesses de l'amour 4, place aux Marseillais à Dubaï sur W9 ! Cette année, on retrouve sur la ligne de départ, Paga, Greg Yega, Jessica Thivenin, Océane El Himer, Thibault Garcia : Manon Marsault, Maeva Ghennam et Julien Tanti, eux, sont arrivés après car la maman de Maylone et Angelina a été testée positive au coronavirus quelques jours seulement avant le début du tournage. Les candidats phares seront accompagnés de petits nouveaux, comme d'habitude : Sandro Casagrande, Marine El Himer, Luna (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Lena, Laura, Alex et Flo, l'un des meilleurs potes de Flo..

Les premières images des Marseillais à Dubaï

Durant le tournage, Jessica Thivenin, Greg, Paga et les autres ont teasé beaucoup de clashs, de problèmes, de règlements de comptes et des arrivées surprises, comme celle d'Illan Cto, Stéphanie Durant et son mari Théo ainsi que celle de Victoria Mehault. En bref, Les Marseillais à Dubaï s'annoncent explosifs.

On a d'ailleurs le droit à un petit aperçu avec la bande-annonce dans laquelle on découvre que ça a pécho fort et crié fort à Dubaï. Préparez-vous à des tensions entre Maeva Ghennam et Greg Yega, comme d'habitude 😂, entre Marine et Océane El Himer, à cause de Flo, ou encore entre Manon Marsault et Jessica Thivenin.