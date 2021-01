Les Marseillais à Dubaï : Illan débarque pour confronter son ex Victoria et Greg Yega ?

La nouvelle saison des Marseillais nous réserve déjà quelques surprises entre l'annonce de la deuxième grossesse de Jessica Thivenin, le passage de Stéphanie Durant en tant que guest, des rapprochements inattendus et des clashs encore plus gros que dans les saisons précédentes. En bref, Les Marseillais à Dubaï s'annoncent plein d'embrouilles. Il y a d'ailleurs le temps d'en avoir d'autres car le tournage est encore loin d'être terminé. De nouvelles infos viennent de tomber, vous êtes prêts ?

Illan débarque dans Les Marseillais à Dubaï ?

Comme chaque année, les candidats des Marseillais à Dubaï ont joué au célèbre jeu des problèmes et il a apparemment été encore plus explosif que celui des Marseillais VS Le reste du monde 5, où Milla Jasmine et Victoria Mehault débarquaient pour régler leurs comptes. Là, ce serait Illan qui serait venu par surprise dans l'aventure lors de la soirée des problèmes, pour "confronter Greg" : "Greg était jaloux de la relation d'Illan et Maeva quand ils étaient tous les deux dans l'appart à Maeva", balance le compte Instagram @lesmarseillaisadubai_.

L'ex de Giuseppa aurait prévu de rester jusqu'à l'arrivée de Victoria car il souhaiterait aussi régler ses comptes avec la candidate, qui l'a largué de manière brutale. Ces infos restent bien évidemment à prendre avec des pincettes car Illan Cto et Victoria Mehault n'ont, pour le moment, pas confirmé leur présence au casting de l'émission de W9.