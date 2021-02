Marine (Les Marseillais à Dubaï) et Océane en froid à cause du meilleur pote de Benjamin Samat ?

Les Marseillais à Dubaï débarquent le 22 février 2021 sur W9 ! Cette nouvelle saison s'annonce explosive, mais en attendant la diffusion, les internautes ont pu découvrir les premières infos et le casting complet. Ils sont quand même impatients de voir les problèmes entre les fratés, d'autant plus qu'il y en a apparemment eu beaucoup durant l'aventure. Un règlement de comptes entre Jessica Thivenin et Julien Tanti aurait même éclaté, mais il se murmure aujourd'hui que Océane et Marine El Himer seraient en embrouille.

Des tensions entre les jumelles El Himer ?

D'après le compte Instagram @lesmarseillaisadubai_, les soeurs jumelles se seraient disputées sur le tournage à cause de Flo, l'un des meilleurs potes de Benjamin Samat. Benjamin Samat qui, rappelons-le, est l'ex de Marine et Océane. Un nouveau mec serait donc venu créer des tensions entre les deux candidates des Marseillais à Dubaï, après Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Elles étaient deux sur le dossier et ça a créé des tensions et de la jalousie." Résultat ? Océane El Himer se serait mise en couple avec Flo et... n'adresserait plus la parole à Marine.