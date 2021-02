Les Marseillais à Dubaï : casting, nouveautés, date de diffusion... les premières infos

Maintenant que la plupart des candidats sont installés à Dubaï, l'aventure se déroule tout naturellement là-bas et elle ne serait pas de tout repos. Si l'on en croit Maeva Ghennam, Greg Yega ou encore Julien Tanti, il se passe des choses de dingues avec beaucoup de problèmes, mais aussi des surprises comme l'annonce de la deuxième grossesse de Jessica Thivenin. Vous avez hâte de tout découvrir ? Ça tombe bien puisque l'émission Les Marseillais à Dubaï a sa date de diffusion : ils débarquent le 22 février 2021 à 18h50 sur W9, voici les premières infos.

Le casting des Marseillais à Dubaï

Cette année, Julien Tanti et Maëva Ghennam ne font pas partie du casting de départ, à cause de Manon Marsault testée positive au coronavirus. Par contre, on y retrouve Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Kevin Guedj, Carla Moreau, Paga, Océane El Himer et Greg Yega, sans oublier les petits nouveaux des Marseillais à Dubaï.

Qui sont-ils ? Le beau gosse de TikTok, Sandro Casagrande, Marine El Himer, Lena, Laura (la supposée nouvelle meuf de Greg), Alex (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Flo et Luna, qui serait en couple avec Paga depuis sa rupture avec Jonathan des Princes de l'amour 8.