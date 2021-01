Jonathan (Les Princes de l'amour 8) trompé par Luna avec Paga ? Il balance sur leur rupture 💔

"Luna a rejoint Paga"

Le pote de Kellyn a ensuite balancé que Luna l'a en réalité trompé avec Paga : "Après plusieurs semaines, on a décidé de se voir à Paris. On s'est revu et là , on a passé une super soirée comme si on n'avait plus de problèmes, mais le lendemain, Luna a décidé de partir à Marseille pour rejoindre un 'ami'. Ce n'est pas un scoop, Luna a en fait rejoint Paga. Je ne sais pas les travers de cette histoire, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est allée voir Paga."

Résultat ? "Le lendemain, la relation s'est terminée. J'étais assez déçu parce que je l'avais pas vu arriver dans le sens où on avait passé une très bonne soirée et on s'était rabiboché. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait trompé avec Paga, ça ne pouvait plus passer", a expliqué Jonathan. Les problèmes !