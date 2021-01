Sara (Les Princes de l'amour 8) trompée par Julien : elle balance sur les raisons de leur rupture

Tout comme Beverly et Noah, Jonathan et Luna ainsi que Kellyn et Bastos, Sara et Julien sont eux aussi partis des Princes et les princesses de l'amour 4 en cours de route pour tester leur love story à l'extérieur. Est-ce qu'elle a fonctionné après le départ des deux candidats de l'émission de W9 ? La réponse est non ! Il y a quelques jours, Sara a annoncé sa rupture avec Julien sans dévoiler les vraies raisons de leur séparation. Pas de panique, vous allez tout savoir.

Sara dévoile les raisons de sa rupture avec Julien

Ce week-end, la candidate des Princes de l'amour 8 a pris la parole en story sur Instagram pour révéler à ses abonnés pourquoi ça n'avait pas fonctionné avec son prétendant. Spoiler : il l'a trompée après le tournage. Sympa !

"Apparemment, cette personne avait une histoire avec quelqu'un. J'ai été contactée par la fille, je n'ai pas apprécié. C'est pour ça que ça n'a pas marché. La confiance est très importante et quand une personne a déjà d'autres histoires au bout de 3 jours, c'est difficile de lui faire confiance et de continuer quelque chose. Surtout qu'on habitait dans deux pays différents", a expliqué Sara.

"Je ne veux pas que vous vous énerviez contre lui"

La jolie italienne a ensuite confié : "Je ne veux pas que vous vous énerviez contre lui et que vous ayez de la haine envers lui. Je n'étais peut-être pas la bonne personne, tout simplement. C'est bizarre d'en parler maintenant parce que ça s'est passé en septembre, je l'ai appris deux semaines après le tournage, mais la fille m'a dit qu'ils se sont vus 3 jours après sur Paris (...) Je ne voulais pas que ça fonctionne comme ça, c'est la vie. Apparemment, je dois avoir un pouvoir pour trouver des hommes qui me trompent. En tout cas, ça m'arrive souvent."