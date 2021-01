Sara (Les Princes et les princesses de l'amour 4) toujours en couple avec Julien ? Elle répond

Alors que l'aventure des Princes et les princesses de l'amour 4 est encore loin d'être terminée (de nouveaux princes et princesses, comme Simon Castaldi et Khloé des Princes et les princesses de l'amour 2, doivent encore arriver), elle s'est achevée sur une belle note pour Sara puisqu'elle est repartie en couple avec son prétendant, Julien. Comme l'a fait Beverly avec Noah quelques semaines auparavant. Une fin digne d'un conte de fées donc, mais la suite a-t-elle continué ainsi ?

Sara annonce sa rupture avec Julien

Pas vraiment malheureusement... Sur Instagram, Sara a posté un message Instagram laissant entendre qu'elle n'était plus avec Julien aujourd'hui : "C'est fini pour moi. La meuf la plus décoiffée de France. J'étais moi tous les jours sans filtre, sans scandale, sans vous mentir... C'était difficile pour moi, mais je ne regrette rien parce que j'ai rencontré des personnes en or et d'autres vraiment pas, mais c'est la vie (...) Je suis amoureuse, mais ça, c'est une autre histoire (...) Je suis une fille simple, comme vous avez vu, mais je veux croire au bien et à la gentillesse et, le plus souvent, le bien apporte le bien."