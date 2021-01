Les Marseillais à Dubaï : le casting officiel dévoilé, saurez-vous reconnaître les candidats ?

On peut aussi découvrir de nouveaux visages, comme Sandro, Luna (qui serait en couple avec Paga), Victoire, Alex (ancien prétendant de Beverly dans Les Princes et les princesses de l'amour 4), Flo et Maddy Burciaga, la petite amie de Benjamin Samat. Toute une belle brochette vous attend prochainement dans Les Marseillais à Dubaï !