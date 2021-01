Julien Tanti (Les Marseillais à Dubaï) : un règlement de comptes avec Jessica Thivenin et Thibault ?

En même temps, le chéri de Manon Marsault avait promis de mettre à plat tous ses problèmes dans Les Marseillais à Dubaï bien avant l'annonce du tournage : "On va tout remettre à plat. L'émission commencera comme cela, on confrontera nos problèmes et ça nous permettra de repartir de plus belle", a confié Julien Tanti à Télé Loisirs. Sinon, côté rumeurs, Sandro et Alex auraient déjà quitté le tournage tandis que Océane El Himer se serait mise en couple avec Florent, le meilleur pote de son ex ,Benjamin Samat. En parlant de Benji, il ne devrait pas tarder à débarquer dans l'aventure.