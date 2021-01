Les Marseillais à Dubaï : test, isolation... Jessica Thivenin dévoile le nouveau protocole sanitaire

"On est passé à un nouveau protocole Covid dans la villa" des Marseillais à Dubaï

Le tournage des Marseillais à Dubaï a instauré un nouveau protocole sanitaire contre le coronavirus. Il faut dire que Manon Marsault Tanti avait été testée positive à la Covid-19, tout comme Maeva Ghennam, dont l'arrivée a été retardée à cause de son test positif au coronavirus. Dans sa story Snapchat, Jessica Thivenin a donc révélé ce dimanche 17 janvier 2021 : "On est passé à un nouveau protocole Covid dans la villa".

En plus d'être confinés avant le tournage des Marseillais à Dubaï pendant 7 jours, les candidats de l'émission qui sera diffusée sur W9 sont testés tous les jours. "Avant, on devait faire deux tests par semaine, tous les deux jours. Maintenant, c'est tous les jours" a ainsi dévoilé la maman de Maylone. Les internautes se souviennent sans doute de la réaction magique et drôle de Carla Moreau face au test PCR, et de celle de Jessica Thivenin qui avait même pleuré. Mais Jessica Thivenin a assuré que maintenant, elle fait son test PCR tous les matins "sans broncher". "C'est-à-dire que mon nez il accepte, j'ai même plus mal" a-t-elle confié.

Jessica Thivenin explique qu'ils font aussi attention pendant les jours off

Pour éviter toute contamination et toute propagation du virus, "il y a vraiment un gros protocole qui est mis autour du tournage" des Marseillais à Dubaï a ajouté la candidate de télé-réalité. En même temps, "vu la situation sanitaire, faut faire attention" a-t-elle souligné. Du coup, le casting de l'émission n'est pas seul à se faire tester tous les jours, la production et les équipes techniques aussi y passent : "Tout est surveillé, tout le monde, les gens de la prod, nous, tout le monde".

Et ce nouveau protocole sanitaire ne s'arrête pas là. Il y a des règles strictes pendant le tournage dans la villa mais aussi pour les sorties et les jours off. "C'est pour ça que le dimanche on rentre mais on ne sort pas non plus, on reste enfermés dans la maison" a ainsi expliqué Jessica Thivenin, "même le dimanche (jour off où ils retournent chez eux voir leur fils, ndlr) on fait le test".