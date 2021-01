Carla Moreau à Dubaï pour Les Marseillais : sa réaction magique et drôle face au test PCR

Si vous avez déjà passé le test PCR pour le coronavirus, vous savez que ce n'est pas une partie de plaisir, bien au contraire ! Heureusement, on n'est pas obligé de se faire tester régulièrement, contrairement aux candidats de télé-réalité comme Jessica Thivenin, Greg Yega, Thibault Garcia ou encore Kevin Guedj en plein tournage de la nouvelle saison des Marseillais à Dubaï.

Carla Moreau en panique face au test PCR

Julien Tanti et Maeva Ghennam commencent eux aussi à devenir des pro en la matière puisqu'ils ont le droit au test tous les jours depuis que Manon Marsault a été contaminée par la Covid-19. Voilà donc pourquoi les deux candidats ne sont pas encore présents dans l'aventure. Le test PCR fait donc de plus en plus partie de leur quotidien, mais Carla Moreau, elle, ne semble toujours pas s'y habituer.

Pour preuve, on peut la voir en flippe totale sur une vidéo Snapchat partagée par Kevin Guedj et repartagée par le compte Instagram @_carlaaandkevin_. Petit conseil avant de regarder la séquence, protégez vos oreilles parce que la maman de Ruby lance un cri assez puissant. Sa réaction est tout simplement magique : "Avant le tournage à dubaï test PCR obligatoire ! Pour le plus grand malheur de Carla !", "J'ai vu la story de Carla quand elle fait le test PCR, j'ai envie de pleurer", ont réagi quelques internautes.