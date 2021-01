Maeva Ghennam et Manon Marsault positives au coronavirus : la photo de "la contamination" qui énerve

Grosse galère pour Julien Tanti, Manon Marsault et Maeva Ghennam en ce début 2021 ! Alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour le tournage des Marseillais à Dubaï, la maman de Tiago et Angelina a été testée positive au coronavirus peu de temps après la soirée du Nouvel An. Résultat ? Elle s'est retrouvée placée en isolement et depuis, son mari et sa pote se font tester régulièrement. Maeva Ghennam a d'ailleurs, elle aussi, récemment avoué être atteinte du coronavirus.

Le moment où Maeva Ghennam et Manon Marsault ont chopé le coronavirus

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 continue donc son confinement à l'hôtel tandis que Julien Tanti reste considéré comme cas-contact. Le tournage des Marseillais à Dubaï n'est pas encore pour tout de suite pour les deux fratés. Courage ! En attendant, ils ont toujours accès à leur téléphone et, pour passer le temps, Maeva Ghennam a décidé de balancer la photo de "la contamination" entre Manon Marsault et elle : on peut les voir en train de s'embrasser lors de leur Nouvel An.