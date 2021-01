Nabilla Benattia négative au coronavirus : "J'ai dû faire une cinquantaine de tests depuis le début"

2021 n'a pas super bien démarré pour Manon Marsault ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a été testée positive au coronavirus et se retrouve aujourd'hui isolée de Julien Tanti et leurs enfants, Tiago et Angelina. Heureusement, l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et les bouts de choux n'ont pas été contaminés. Thomas Vergara, Maeva Ghennam et Nabilla Benattia ont eux aussi été obligés de se faire tester, vu qu'ils ont passé la soirée du Nouvel avec Manon Marsault.

"Ça veut dire que je ne suis plus un cas-contact"

Bonne nouvelle, les parents de Milann sont négatifs ! C'est Nabilla Benattia qui a annoncé leurs résultats à ses abonnés sur Snapchat : "On est vraiment très content. Maintenant, on va refaire un test d'ici 4 jours pour vérifier et puis, si c'est encore négatif, tant mieux. Ça veut dire que je ne suis plus un cas-contact, j'ai vu plein d'articles 'Nabilla le cas-contact, attention' (...) Vous n'imaginez pas le nombre de tests que j'ai dû faire depuis le début de la pandémie, j'ai dû en faire au moins une cinquantaine, à Dubai, à Miami, à Los Angeles, en France..."

L'ex-candidate emblématique des Anges, en guerre avec Jazz, a ensuite confié : "Maintenant, je vais redoubler d'efforts, je vais faire encore plus attention que je ne le faisais déjà (...) Parfois, je porte mal le masque, je vais remédier à ça parce que je n'ai pas envie d'être contaminée et de contaminer d'autres personnes." Une bonne résolution pour 2021 !