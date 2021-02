Luna (Les Princes) balance sur sa rupture avec Jonathan : "On n'a jamais été en couple"

Tout comme Beverly et Noah, Bastos et Kellyn et Sara et Julien, qui ne sont plus ensemble, Jonathan et Luna sont repartis en couple des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), mais leur relation n'a pas duré après leur départ de l'aventure. Sur Instagram, le candidat a expliqué qu'à "l'extérieur de l'aventure, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu" et que la prétendante l'aurait trompé avec Paga des Marseillais : "Tout ce que je sais, c'est qu'elle est allée voir Paga. Le lendemain, la relation s'est terminée."

Luna parle de sa rupture avec Jonathan...

Sauf que Luna n'a pas vraiment la même version sur sa rupture avec Jonathan. Pour elle, on ne peut pas parler de séparation puisqu'apparemment, ils ne se sont jamais mis en couple après Les Princes et les princesses de l'amour 4 : "Je ne suis pas du tout en couple avec Jonathan et d'ailleurs, je n'ai jamais été en couple avec. C'est pas parce qu'on sort d'une émission avec quelqu'un qu'on va rester avec par la suite. Très rapidement j'ai appris à le connaître à l'extérieur et j'ai vu des choses qui n'étaient pas possibles", a confié la candidate des Marseillais à Dubaï en story sur Instagram.

Luna, qui serait en couple avec Paga, a ajouté : "Je suis partie voir ma mère sur Paris et lui est parti se démonter la gueule avec des filles dans des jaccuzzi jusqu'à 6h du matin. J'ai 26 ans. J'ai envie de me poser avec un homme. On s'est quittés en très bons termes et je n'ai pas compris pourquoi il a officialisé notre couple qui n'a jamais été officiel. On ne s'est jamais smacké en dehors de l'émission, il n'a même jamais mis sa langue dans ma bouche."