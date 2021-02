Les Apprentis aventuriers 6 annulée et remplacée par une émission sur Le Reste du monde ?

Le blogueur a ensuite laissé entendre que W9 aurait finalement décidé de donner sa propre émission à la famille du Reste du monde, avec Nikola Lozina, Laura Lempika, Illan et Milla Jasmine : "On l'a voulu, ils l'ont fait. Manque plus qu'à savoir la destination." Une rumeur, non confirmée, qui risque d'en réjouir plus d'un puisque de nombreux internautes demandent ce projet depuis la victoire du Reste du monde dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Le papa de Zlatan aurait-il enfin réussi son objectif : convaincre Banijay de donner au reste du monde sa télé-réalité ? Affaire à suivre !