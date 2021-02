Les Apprentis aventuriers 6 : Kellyn et Bastos, Mujdat et Feliccia... le casting dévoilé ?

Suite à l'annonce du confinement le 17 mars 2020, Banijay et W9 n'ont pas eu d'autres choix que de renvoyer les candidats des Apprentis aventuriers 5 chez eux : le tournage avait commencé en Thaïlande depuis quelques jours. La production et la chaîne ont ensuite décidé d'annuler cette saison, notamment à cause des histoires entre les participants, comme Mujdat Saglam et Milla Jasmine qui se sont séparés, et de partir à la recherche d'un nouveau casting !

Les Apprentis aventuriers 6, le point sur les rumeurs autour du casting

La liste officielle des candidats des Apprentis aventuriers 6 n'a pas encore été dévoilée, mais le compte Instagram @Wassim.TV a dévoilé ses infos à ce sujet. Selon lui, le casting de l'émission de W9 serait composé des deux ex Kellyn et Bastos (Les Princes et les princesses de l'amour 4), de Mujdat Saglam et Feliccia, Beverly et son chéri Noah (Les Princes de l'amour 8), de deux autres ex, Victoria Mehault et Illan, ainsi que de Benjamin Samat et Maddy Burciaga.

Mais aussi de Stéphanie Durant et son mari Théo Soggiu, bientôt en guest dans Les Marseillais à Dubaï, (d'après @lesmarseillaisadubai_), Théo et Cassandra (La Villa des Coeurs Brisés 6), Julien et Sara (Les Princes et les princesses de l'amour 4) ou encore Marie et Marvin Anthony (Les Princes de l'amour 8). Tous ces noms ne restent qu'une rumeur car W9 n'a encore rien annoncé à ce sujet. Il faut donc continuer à faire preuve de patience !