Carla Moreau accusée de sorcellerie mais finalement victime de racket ? Magali Berdah réagit

Les Marseillais à Dubaï : Carla Moreau soutenue par Kevin Guedj, voilà pourquoi il est parti à Dubaï

Dans Les Marseillais à Dubaï sur W9, les problèmes sont nombreux. Mais là, le scandale est encore plus ouf ! Carla Moreau a été accusée de sorcellerie, elle aurait payé une sorcière / voyante pour nuire aux candidats des Marseillais, détruire leurs carrières et même atteindre leurs enfants. Et si les candidats de télé-réalité étaient choqués en écoutant les notes audio où Carla Moreau demande des horreurs, sa BFF, Maeva Ghennam, a dénoncé un coup monté et s'est excusée d'avoir cru à cette histoire.

Kevin Guedj soutient lui aussi Carla Moreau, il a même vu Marc Blata, à l'origine de cette affaire, pour lui montrer les preuves. Marc Blata a d'ailleurs posté une photo d'eux ensemble, où Kevin Guedj dévoile tout sur son téléphone, en précisant en légende que "ça arrive".