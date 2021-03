Carla Moreau accusée de sorcellerie : son mariage avec Kevin Guedj annulé ?

Carla Moreau est dans la tourmente depuis qu'un blogueur a révélé qu'elle a payé une sorcière pour détruire la carrière de Maëva Ghennam et les autres Marseillais. La vérité sur cette histoire reste un énorme point d'interrogation d'autant plus que des versions différentes s'affrontent, mais les internautes se demandent surtout où se place Kevin Guedj vis-à-vis de cette affaire. Eh bien, contrairement à ce que certains peuvent penser, il est prêt à tout pour prouver l'innocence de sa femme : il dénonce même une surpercherie de la part d'une autre candidate !

Le mariage de Kevin et Carla annulé ?

Leur couple ne serait donc pas du tout en danger, bien au contraire, mais du coup, pourquoi leur mariage, qui devait avoir lieu en mai ou juin de cette année, aurait-il été annulé ? D'après les infos du blogueur Nabil El Moudni, ils devaient "se marier à Marseille dans un grand yacht avec traiteur, mais ça a été annulé". Cette supposée info aurait-elle un lien avec l'histoire de sorcellerie ? W9 aurait-elle décidé de ne plus filmer le mariage des parents de Ruby et de les laisser tomber à cause des lourdes accusations qui planent sur la meilleure pote de Maëva Ghennam ? Kevin Guedj et Carla Moreau n'ont pour le moment pas réagi à cette rumeur.

Nabil El Moudni a ensuite balancé qu'ils auraient aussi prévu de déménager à Dubaï prochainement : "Le déménagement était déjà prévu parce que leur maison est en construction depuis un an. Donc, ils ont fait construire une maison de fou, ils vont y emménager." Mais vont-ils changer d'avis après le scandale ? Vont-ils quand même prendre le risque de se rapprocher de Manon Marsault, Julien Tanti, Jessica Thivenin, Maëva... ?