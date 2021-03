Carla Moreau clashée par Maeva Ghennam : elle l'accuse de mentir et fait d'autres révélations

Carla Moreau aurait "rigolé de la mort d'une personne" de leur entourage

Dans sa story, Maeva Ghennam continue d'accuser Carla Moreau en lui reprochant de "nous faire à tous du mal et aux enfants". La candidate des Marseillais à Dubaï a précisé que dans les notes vocales, son ex BFF serait "en train de rigoler de la mort d'une personne de notre entourage". "La voyante, la sorcière lui dit t'as vu si cette personne est morte, c'est grâce à moi, c'est grâce au travail que je fais et là Carla rigole" a-t-elle lâché, et "la voyante lui propose la mort de quelqu'un d'autre, et je vous le dis ça va sortir, et Carla ne dit pas non". "On a vu des trucs très graves, vous n'avez pas tout vu sur les réseaux" a ajouté celle qui serait de nouveau en couple avec Greg Yega.