Carla Moreau accusée de sorcellerie : Maeva Ghennam de nouveau du côté de Manon Marsault ? Elle s'affiche avec la femme de Julien Tanti

Cette affaire de sorcellerie n'en finit pas ! Après s'être excusée auprès de Carla Moreau pour l'avoir clashée suite au scandale, Maeva Ghennam semble faire marche arrière et changer de camp. Alors que Kevin Guedj accuse une autre candidate des Marseillais à Dubaï d'être derrière cette "supercherie", visant Manon Marsault Tanti d'après les internautes, Maeva Ghennam s'est affichée avec Manon Marsault Tanti. Et elles ont fait une story vidéo où elles semblent viser et tacler Carla Moreau.

Maeva Ghennam du côté de Manon Marsault Tanti ? Leur vidéo semble clasher Carla Moreau Comme vous le savez, Carla Moreau a été accusée de sorcellerie, elle aurait payé une sorcière / voyante pour nuire aux autres candidats des Marseillais à Dubaï sur W9 et à leurs enfants. Après l'avoir taclée sur les réseaux comme d'autres candidats de télé-réalité, Maeva Ghennam s'est finalement excusée auprès de Carla Moreau, qui s'est dit manipulée et victime d'un coup monté. Kevin Guedj a même assuré que ce serait une "supercherie" montée par une autre candidate des Marseillais à Dubaï qui serait derrière toute cette histoire et beaucoup d'internautes ont directement pensé à Manon Marsault Tanti. Mais Maeva Ghennam semble être de nouveau du côté de Manon Marsault Tanti. Elle s'est en effet affichée avec la femme de Julien Tanti et Milla Jasmine à Dubaï, dans une vidéo postée en story Snapchat. Maeva, Manon et Milla ont en effet repris le morceau J'oublie tout de Jul. Et les paroles semblent clairement viser Carla Moreau et la clasher. "Je m'en tape de vos discours, derrière le bonheur moi je cours. Ce soir j'oublie tout. Je cherche mon chemin, je fais des détours" chantent-elles. Maeva Ghennam précise même en dehors de la chanson : "La vie de ma mère, j'oublie toutes mes embrouilles de fou malade cette semaine". Puis le trio continue de chanter le titre du rappeur marseillais. "J'arrive dans le game, je suis venu pour tout niquer. Je traînais avec des gens, je n'en ai jamais profité. J'évite les coups de pute, les salopes qui aiment les friqués" entonnent-elles, évoquant "des embrouilles, des histoires de fou", avant de finir par : "Tu nous as tous mis dans la merde, tu as fini dans un T1", "J'ai des potos c'étaient des put**, sur ma mère ils m'ont mis l'oeil". Maeva Ghennam confirme que c'est par rapport à l'affaire Carla Moreau Et au cas où certains douteraient que ce soit pour Carla Moreau, Maeva Ghennam a aussi reposté un message de soutien à Manon Marsault Tanti dans sa story Instagram. Il s'agit d'un message d'internaute qui dit : "Par contre ceux qui disent qu'il faut pas s'acharner sur Carla, ça marche aussi pour Manon... La pauvre ça fait 2 ans elle s'en prend plein la tête, c'est un être humain elle aussi". Celle qui serait de nouveau en couple avec Greg Yega aurait donc encore changé de camp.

