Affaire Carla Moreau : les preuves de Kevin Guedj dévoilées, elle aurait été frappée par la voyante

Marc Blata dévoile les preuves de Kevin Guedj

Marc Blata, à l'origine du scandale de sorcellerie avec Carla Moreau, a dévoilé de nouvelles infos. Alors que Julien Tanti avait révélé que Carla Moreau aurait payé une voyante pour souhaiter du mal aux candidats des Marseillais à Dubaï sur W9 mais aussi à leurs enfants. Sauf que Magalie Berdah a expliqué dans TPMP sur C8 que Carla Moreau aurait été victime de racket par sa sorcière / voyante. Et Kevin Guedj a rencontré Marc Blata avant de lui envoyer des preuves qui innocenteraient Carla Moreau.

Dans sa story Snapchat, Marc Blata a dévoilé une partie des preuves que Kevin Guedj lui a envoyé. Le blogueur explique qu'en fait, Carla a commencé à voir la voyante vers 17-18 ans pour lui demander de devenir connue. Quand elle a vu que ça avait fonctionné, la candidate de télé-réalité serait revenue mais uniquement pour des "affaires personnelles". Sauf que "quand Carla a commencé à payer, ils ont vu qu'il y avait de l'oseille", "ils ont commencé à se mettre sur les côtes de Carla".

Carla Moreau et son petit frère handicapé frappés par l'équipe de la voyante ?

"La voyante lui disait : 'Hey t'as vu je t'ai fait un travail sur untel, tu me dois tant'. Elle était choquée" a détaillé Marc Blata, "Tu as déjà payé de la voyance et tu as bien payé. Maintenant, pour te garder dans notre poche et que tu nous paies encore, quoi de mieux que de te faire faire des trucs de fou ?". En plus de racketter Carla Moreau, de lui extorquer des grosses sommes d'argent, la sorcière / voyante aurait forcé la candidate à faire des notes vocales à propos des Marseillais.

L'équipe de la voyante aurait même frappé Carla Moreau et le petit frère handicapé de Carla, "ils lui ont fait des dingueries", pour la forcer à enregistrer ces messages vocaux. Marc Blata a dévoilé les preuves en vidéos, avec les photos de Carla Moreau blessée au visage et les messages WhatsApp. Kevin Guedj avait assuré que ce serait une "supercherie" et avait même précisé qu'une candidate des Marseillais à Dubaï serait derrière cette histoire.