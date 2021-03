Kevin Guedj sort enfin du silence et défend Carla : "On a décidé de partir loin"

Après plus d'une semaine de silence, Carla Moreau s'est enfin exprimée sur l'affaire de sorcellerie qui enflamme la Toile en ce moment ! C'est sur le plateau de TPMP qu'elle a décidé de dénoncer le chantage et le racket dont elle a été victime pendant 4 ans : "J'étais menacée, il y avait des menaces, ils me disaient : "Si tu ne payes pas, il va arriver des malheurs à ta famille, à ta maman'." La maman de Ruby a aussi confirmé avoir enregistré les fameux messages vocaux, mais sous la contrainte, avant de s'excuser auprès des Marseillais.

Kevin Guedj s'exprime enfin sur l'affaire de sorcellerie

Au total, Carla Moreau a versé 1,2 million d'euros à la voyante et ses proches. Cette sombre histoire a donc enfin éclaté au grand jour, notamment grâce à Kevin Guedj qui a tout mis en oeuvre pour défendre sa fiancée et prouver son innocence, contrairement à ce que certains ont pu penser. Aujourd'hui, le candidat des Marseillais à Dubaï sort lui aussi du silence pour la première fois : "On a décidé de mettre tout ça entre les mains de la justice qui va très bien gérer les choses. Ils savent ce qu'ils font. Sur ça, on est très confiant", confie-t-il sur Snapchat.

Kevin ajoute : "C'est une histoire qui fait beaucoup parler, tout le monde a envie de s'en mêler, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a des familles et des enfants qui n'ont rien demandé (...) C'est vraiment une histoire de dingue. Je ne pensais jamais vivre un truc comme ça. De me retrouver au milieu de tout ça... il faut savoir que pour ma femme et ma fille, je vais au feu. Ma femme a été victime de ça pendant 4 ans."

"C'est le moment pour nous d'essayer de se reconstruire en famille"

Le papa de Ruby semble ensuite s'adresser aux Marseillais qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux avant de connaître celle de Carla Moreau : "Quand tu vis une chose horrible comme ça pendant 4 ans, chercher des excuses et des conséquences atténuantes ça ne sert à rien, à part vouloir faire du buzz. Prendre mes réseaux sociaux pour accabler quelqu'un, je ne l'aurais jamais fait."

Malgré ses rancoeurs, Kevin Guedj considère que cela appartient au passé. Il est désormais temps pour sa femme et lui de prendre une pause loin des réseaux sociaux : "On a décidé de partir loin, c'est la meilleure chose à faire. C'est le moment pour nous d'essayer de se reconstruire en famille. Le but est vraiment de se reconstruire ensemble. Ma femme et ma fille, c'est ma vie, ma famille et ça, ça ne bougera jamais qu'on soit bien clair (...) Un humain, ne peut pas vivre ce genre de choses."