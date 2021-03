Carla Moreau en guerre avec Maëva Ghennam ? Elle répond et présente ses excuses aux Marseillais

C'est l'affaire qui secoue le milieu de la télé-réalité en ce moment : Carla Moreau a payé une sorcière pour nuire à Maëva Ghennam et aux Marseillais ! Sauf que depuis l'explosion de cette bombe, les versions commencent à changer : la candidate des Marseillais à Dubaï aurait finalement été victime de chantage et de racket par cette fameuse voyante. Une version confirmée par Kevin Guedj, mais remise en question par Marc Blata et certains internautes.

"Maëva Ghennam est mon amie et elle le restera"

Alors, que s'est-il réellement passé ?Carla Moreau a-t-elle vraiment souhaité du mal à ses fratés et à leurs enfants, Maylone, Tiago et Angelina ? Après plusieurs jours de silence, la maman de Ruby s'est enfin exprimée sur cette histoire de sorcellerie sur le plateau de TPMP, l'occasion pour elle de dévoiler les menaces dont elle est victime depuis plus de 4 ans et d'affirmer que la voyante lui a extorqué 1,2 million d'euros. Mais la grande question que pas mal d'internautes se posent est : où en est l'amitié de Carla et Maëva Ghennam ?

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a répondu : "Maëva sait ce que je pense d'elle. A l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler. Elle sait ce que je pense et elle sait ce que je pense d'elle. C'est mon amie et elle le restera. Bien sûr, on s'est reparlé. Une fois que j'ai pu discuter et lui montrer réellement ce qu'il s'est passé, elle a compris."

Carla Moreau présente ses excuses aux Marseillais

Carla Moreau, qui a porté plainte contre la voyante/sorcière, a ensuite tenu à présenter ses excuses à Julien Tanti, Manon Marsault, Jessica Thivenin et les autres Marseillais : "Ils n'ont rien demandé et quand ils ont découvert tout ça, ils n'ont pas eu ma version. Je peux comprendre qu'ils aient été énervé et je m'en excuse. Les Marseillais font partie de ma famille malgré tout (...) En aucun cas, je leur ai souhaité du mal, surtout que cette femme n'avait pas de don de sorcellerie. A présent, j'ai envie de me consacrer à ma famille. Je remercie d'ailleurs Kevin." Le cauchemar est donc enfin bientôt terminé pour la jeune maman !