Carla Moreau s'exprime pour la 1ere fois sur l'affaire de sorcellerie : "J'étais menacée"

Carla Moreau a-t-elle vraiment usé de sorcellerie pour nuire aux Marseillais ? A-t-elle été victime d'un coup monté par Manon Marsault ? Depuis que l'affaire autour de la candidate de télé-réalité a éclaté sur les réseaux, les témoignages contradictoires se sont multipliés et tout le monde (ou presque) en est allé de son petit commentaire. Si Maeva l'a d'abord taclée puis soutenue, elle a ensuite re-clashé sa supposée meilleure amie. Bref, cette histoire est assez compliquée ! Après une semaine de flou, Carla a donc décidé de s'exprimer et confirme les propos de Magali Berdah qui avait expliqué qu'elle avait été victime de racket.

"J'étais dans un engrenage permanent"

Sur le plateau de TPMP ce lundi 8 mars sur C8 face à Cyril Hanouna , la candidate des Marseillais à Dubaï s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire de sorcellerie et a expliqué avoir été prise dans un "engrenage permanent". Elle raconte qu'avant d'être connue, elle a consulté une voyante qui l'a ensuite recontactée après son premier passage à la télévision. La fiancée de Kevin Guedj confie ensuite que les messages dévoilés par Marc Blata ont été enregistrés à son insu et sous la contrainte. Elle assure qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait mais qu'elle a bien formulé ces phrases sous la pression de la voyante. Des messages qui ont servi pour la menacer. "Elle disait : 'Si tu ne veux pas que ça sorte, il faut que tu continues à payer' (...) J'étais dans un engrenage permanent"

Selon Carla Moreau, cela fait donc des années que cette fausse voyante la rackette et l'escroque. Elle a d'ailleurs confirmé la somme de 1,2 million d'euros qu'elle lui a payée. "Comme les paiements devenaient de plus en plus chers (...) ça ne s'arrêtait plus. Je n'avais plus d'argent pour vivre. (...) Ils m'ont demandé des sommes encore plus fortes, je ne les avais pas." explique-t-elle.

Carla et ses proches menacés

Alors pourquoi Carla Moreau n'a-t-elle pas arrêté les paiements ou porté plainte ? La star du petit-écran avoue avoir eu peur, notamment pour ses proches. "J'étais menacée, il y avait des menaces, ils me disaient : "Si tu ne payes pas, il va arriver des malheurs à ta famille, à ta maman'" raconte-t-elle. Elle explique aussi que la voyante a également soutiré de l'argent à ses proches qui, eux, ont bien porté plainte contre elle.

Aujourd'hui, Carla affirme être finalement "soulagée que cette histoire soit révélée". Sous protection, elle a confié l'affaire à un avocat. Et selon la candidate, elle ne serait pas la seule victime de cette voyante et de son entourage. Des accusations que la justice devra trancher prochainement.