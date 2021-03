Kevin Guedj et Carla Moreau sur le point de quitter les Marseillais et la télé-réalité ?

"J'ai clairement envie de démarrer une nouvelle vie"

Kevin Guedj et Carla Moreau n'ont pas réagi à cette rumeur, qui concorde quand même bien avec le désir de "démarrer une nouvelle vie" de la jeune maman : "Je laisse cette affaire entre les mains de la justice. A l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de revenir sur ce qu'il s'est passé. J'ai clairement envie de démarrer une nouvelle vie et d'avancer avec de nouveaux projets."

De son côté, le fraté de Julien Tanti a confié que cette pause loin des réseaux sociaux a été bénéfique pour eux : "On a décidé de se retrouver en famille et de s'écarter des réseaux sociaux. Ça nous a fait un bien fou." En tout cas, il y aura bien un avant et un après suite à cette histoire de sorcellerie avec la voyante Danaé.