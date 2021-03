Carla Moreau soulagée après l'affaire de sorcellerie : "J'ai envie de démarrer une nouvelle vie"

L'affaire de sorcellerie n'est pas terminée puisque une enquête a été ouverte, mais en attendant le verdict de la justice, Carla Moreau et Kevin Guedj ont décidé de reprendre le cours de leur vie et d'avancer. Après le passage de la candidate des Marseillais à Dubaï dans TPMP, pour donner sa version sur l'histoire avec la voyante Danaé, les parents de Ruby se sont éloignés des réseaux sociaux pour se reconstruire en famille. Aujourd'hui, ils sont de retour... avec quelques kilos en moins !

La nouvelle vie de Carla Moreau commence !

Après les nouvelles données par Kevin Guedj, Carla Moreau s'est exprimée à son tour : "Il faut savoir que cette histoire m'a fait beaucoup beaucoup de mal, m'a énormément affectée (...) Avec Kevin on s'est pris une claque dans la figure, nous étions mal entourés, on se voilait la face." Leur volonté est désormais de mettre cette affaire derrière eux et de démarrer "une nouvelle vie".

La maman de Ruby ne souhaite d'ailleurs plus parler de ce sujet polémique comme elle l'a expliqué sur Snapchat : "Je laisse cette affaire entre les mains de la justice. A l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de revenir sur ce qu'il s'est passé. J'ai clairement envie de démarrer une nouvelle vie et d'avancer avec de nouveaux projets."

"Je me relèverai toujours"

Carla Moreau a ensuite confié : "On a des problèmes qu'on n'a pas envie de voir sortir au grand jour. C'est arrivé pour moi aujourd'hui et ça arrivera sûrement à d'autres demain. J'ai tellement encaissé des choses dans ma vie, familiale, amicale et amoureuse, j'ai envie de dire que j'ai juste encaissé une fois de plus, mais je me relèverai toujours. Quand on est une bonne personne, l'avenir nous sourit toujours (...) Si c'est sorti maintenant, c'est que ça devait arriver. Ca nous a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et de prendre en maturité."