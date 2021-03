Carla Moreau de retour amaigrie : elle évoque l'affaire de sorcellerie et clashe des Marseillais

"J'ai eu la chance d'avoir ma famille et d'avoir énormément de messages de soutien de ma communauté, que je voulais remercier. Je ne pensais vraiment pas avoir une communauté aussi sincère et bienveillante envers moi" a-t-elle ajouté à propos de son mari Kevin Guedj, de leur fille Ruby et des nombreux abonnés qui ont été là pour elle.

Elle et Kevin Guedj vont s'éloigner de certaines personnes : "Nous étions mal entourés"

En revanche, Carla Moreau est en colère contre certains candidats des Marseillais à Dubaï qui se sont retournés contre elle. "Des gens que je pensais n'étaient pas là, et des gens qu'on voit rarement au final, c'est ces gens qui étaient là pour moi" a-t-elle expliqué, "Avec Kevin on s'est pris une claque dans la figure, nous étions mal entourés, on se voilait la face". Carla Moreau ferait peut-être référence à Julien Tanti et Manon Marsault Tanti, ou encore à Maeva Ghennam qui après s'être excusée pour les accusations a de nouveau changé de camp.