Carla Moreau absente des réseaux sociaux : Kevin Guedj donne de ses nouvelles

Après toutes les infos balancées sur l'histoire de sorcellerie sur les réseaux sociaux et les versions données par Maëva Ghennam, Marc Blata, Julien Tanti, Manon Marsault et d'autres candidats de télé-réalité, Carla Moreau est sortie du silence dans TPMP, pour révéler qu'elle avait été menacée, victime de racket et de chantage pendant 4 ans. Un discours que la voyante Danaé, accusée d'être à la tête de cette escroquerie, a formellement démenti avant d'être enfoncée par Ouarda, une autre voyante : "C'est une mafia de racketteurs". Aujourd'hui, cette affaire est remise entre les mains de la police.

Kevin Guedj de retour, il revient sur l'affaire de sorcellerie

En attendant le verdict de la justice, Carla Moreau et Kevin Guedj prennent du temps pour eux loin des réseaux sociaux : "On a décidé de partir loin, c'est la meilleure chose à faire. C'est le moment pour nous d'essayer de se reconstruire en famille", a confié le papa de Ruby après le passage de sa femme dans TPMP.

Quelques semaines plus tard, Kevin est réapparu sur Snapchat, le temps de quelques minutes, pour donner de leurs nouvelles : "On s'est posé plein de questions. On ne voulait pas être impulsif sur les réseaux sociaux en racontant des bêtises. On a décidé de se retrouver en famille et de s'écarter des réseaux sociaux. Ça nous a fait un bien fou. Merci à tous pour votre soutien, ça nous a beaucoup aidé dans ces moments, qui à la base auraient dû être des moments de soulagement car quand tu vis ça pendant 4 ans, tu devrais être content quand ça s'arrête."

"On va continuer à vivre notre vie"

Le candidat des Marseillais à Dubaï a ensuite confié : "Quoiqu'il arrive, on vous tiendra au courant. On laisse la police faire son travail, elle est vraiment sur la grosse affaire. Pour notre part, avec Carla et Ruby, on va continuer à vivre notre vie. Ça nous a vraiment permis de prendre du recul sur les gens, sur tout, et ça nous a fait du bien." De son côté, Carla Moreau ne s'est pas exprimée en vidéo, mais un posté un message assez clair sur Snapchat : "Bientôt de retour."