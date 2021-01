Les Marseillais à Dubaï : Carla Moreau et Kevin Guedj remplacés par Benjamin Samat et Maddy ?

Alors que le tournage des Marseillais à Dubaï bat son plein, l'aventure s'annonce déjà explosive. Pour preuve, plusieurs gros clashs ont déjà éclaté comme l'ont annoncé les candidats sur les réseaux sociaux : il y aurait même eu un règlement de comptes entre Jessica Thivenin, Thibault Garcia et Julien Tanti. Les Marseillais auraient aussi vécu deux départs en très peu de temps : celui de Sandro, qui se serait mis en couple avec Marine El Himer, et celui de Alex (Les Princes et les princesses de l'amour 4).

Kevin Guedj et Carla Moreau quittent Les Marseillais à Dubaï ?

Plus récemment, ce sont Carla Moreau et Kevin Guedj qui ont quitté l'aventure des Marseillais à Dubaï. Les parents de Ruby ont confirmé "leur retour à la normale", mais les internautes se demandent la raison pour laquelle ils sont partis si tôt. Les amoureux ne se sont pas exprimés à ce sujet.

En revanche, si l'on en croit les informations du compte Instagram @lesmarseillaisadubai_, la production auraient décidé de les pousser vers la sortie à cause d'une surcharge de candidats dans la villa, et pour laisser la place à Benjamin Samat et sa chérie Maddy Burciaga : "En fait, Kevin et Carla ont quitté le tournage après leur enterrement de vie de jeune garçon/fille. Benji est venu lors de l'enterrement de vie de garçon de Kevin. Du coup, quand Kevin est parti, Benji l'a remplacé et Carla a été remplacée par Maddy."

Le compte a ensuite balancé : "La prod va continuer à en virer parce que là c'est beaucoup trop 17 personnes." Surtout en cette période de crise sanitaire à cause du coronavirus... Rassurez-vous, les candidats des Marseillais à Dubaï suivent un règlement très strict. Et si ce départ avait un rapport avec l'arrivée de Manon Marsault dans l'émission de W9 ?