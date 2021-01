Maddy Burciaga : son placement de produit pour des livres décoratifs ne passe pas

Maddy Burciaga offre un code promo pour des livres décoratifs

Depuis quelques jours, Maddy Burciaga enchaîne les fails avec ses placements de produits, que ce soit pour des chaussettes, un appareil pour boucler les cheveux, du maquillage ou encore des bijoux. Son dernier placement n'a pas non plus convaincu les internautes : l'ex de Vincent Queijo a eu le droit à pas mal de moqueries sur Twitter, mais pour quelle raison ?

En story Instagram, Maddy Burciaga a dévoilé un code promo à ses abonnés pour... des livres décoratifs sur des marques de luxe. C'est-à-dire que vous n'avez que la couverture et aucun contenu à l'intérieur : "à savoir que les livres officiels avec les pages coûtent assez cher en boutique", a précisé la petite amie de Benjamin Samat. C'est sûr que c'est fatiguant de lire 😂

Les internautes se moquent

Les propos de Maddy Burciaga ont donc fait beaucoup rire certains Twittos : "Des faux livres sûrement 2 fois plus cher que le livre lui même. C'est très représentatif de notre société basée essentiellement sur la forme et très peu le fond", "Il faut être à quel niveau de vide pour essayer de remplir sa fausse vie avec de faux livres ?", "Maddy Burciaga, ou la meuf qui vend à ses 'fans' (...) des fake livre juste pour se la jouer riche et hype avec du Chanel et Gucci chez soi. Quelle horreur", peut-on par exemple lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.