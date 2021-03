Carla Moreau victime de racket et de chantage : une autre voyante confirme et dénonce Danaé

Les rebondissements n'en finissent plus dans l'affaire Carla Moreau et la sorcellerie ! Alors que la femme de Kevin Guedj a affirmé avoir été victime de racket et de chantage de la part de la voyante pour enregistrer les messages vocaux contre Maëva Ghennam, Danaé a formellement démenti ces accusations. Aujourd'hui, Ouarda, une autre voyante qui a cotôyé Danaé, confirme la version de la candidate des Marseillais à Dubaï et dénonce les vols de sa cliente sur le plateau de TPMP.