Les Marseillais à Dubaï : un gros clash entre Maeva Ghennam et Thibault Garcia coupé au montage ?

C'était très tendu dans Les Marseillais à Dubaï cette semaine. Julien Tanti a fait son arrivée dans l'émission et ça n'a pas trop plu à Jessica Thivenin et Thibault Garcia qui attendent leur 2e enfant. Dans l'épisode diffusé mercredi, il y a eu un clash qui dégénéré. Comme vous pouvez le revoir dans notre diaporama, alors que les candidats fêtaient l'arrivée de Julien sur un yacht, Maeva Ghennam et Jessica Thivenin se sont mises à se gueuler dessus et ont été séparées par Carla Moreau. Mais à un moment, la séquence est brusquement coupée puis on peut entendre Carla dire aux autres de faire attention aux "bouts de verre". Une séquence qui a mis la puce à l'oreille des fans du programme. Mais que s'est-il passé ?

Thibault aurait jeté son verre sur Maeva

Selon le blogueur Lesmarseillaisadubai_ sur Instagram, la séquence aurait en fait été coupée pour cacher un clash entre Maeva Ghennam et Thibault Garcia. En story, cette personne explique que Thibault aurait lancé un verre en direction de Maeva suite à ses propos contre sa femme. "Il a failli la toucher et il y a eu plein de bouts de verre par terre" peut-on lire. C'est donc suite à ce moment que Thibault a voulu s'excuser auprès de Maeva le lendemain.