Mariés au premier regard 2020 : combien gagnent les candidats ? Leurs salaires balancés

Romain, Delphine, Solenne, Matthieu, Elo, Rémi, Elodie, Joachim... Combien sont payés les candidats de Mariés au premier regard ? C'est la question qui fait débat depuis plusieurs semaines, alors que la saison 4 de l'émission de dating est actuellement en cours de diffusion sur M6... et les réponses varient. Le 3 février dernier dans TPMP, un ancien candidat souhaitant rester anonyme assurait gagner "250 euros par jour de tournage avant le mariage, puis 500 euros selon le nombre d'épisodes dans lesquels on reste, pendant la lune de miel et le suivi." Une somme qui, "sur plusieurs semaines" pouvait devenir "un joli pactole".

Combien gagnent les candidats de Mariés au premier regard

Des chiffres démentis par Emma, candidate de la saison 2, qui déclarait "C'est n'importe quoi ces chiffres ! Et franchement, faire une émission pour l'argent, c'est vraiment dégueulasse, surtout si la personne en face a une démarche sincère...". De même, TV Mag-Le Figaro a enquêté sur le sujet et dévoilé des chiffres différents et bien moins impressionnants.

Leurs salaires dévoilés

Les candidats seraient en effet payés au SMIC horaire, ce qui représente 10 euros brut par heure, soit 80 euros par jour. Ainsi, si le candidat va jusqu'au bout de l'aventure, il peut gagner 1 280 euros brut sur 16 jours de tournage. Sauf que ceux-ci ne sont pas consécutifs mais répartis sur 6 mois... D'autant que cette somme ne prend pas en compte les heures supplémentaires non rémunérées que les participants peuvent faire, ni le fait qu'ils doivent céder leur droit à l'image. Une raison de plus de démotiver ceux qui ne seraient pas sincères en s'inscrivant à l'émission...