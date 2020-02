Mariés au premier regard : une ex-candidate réagit aux salaires dévoilés par un candidat anonyme

Comment et combien sont payés les candidats de Mariés au premier regard ? Alors qu'un ancien candidat témoignait anonymement dans TPMP il y a un peu plus d'une semaine, Emma, candidate de la saison 2 qui avait épousé Florian, est revenue sur ses propos et a démenti de tels salaires.

Emma (Mariés au premier regard 2) dément les salaires dévoilés par un candidat anonyme